Российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Отмечается, что на Купянском направлении действовали расчеты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ. Российские военные уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Удары наносила оперативно-тактическая авиация, также использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Мерефа.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 4 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы.