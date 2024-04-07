Мобилизация: последние новости на сегодня 7 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Жен погибших бойцов СВО в течение года запретили увольнять работодателям в РФ

Соответствующий закон накануне подписал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что работодателям запрещено увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа. Предполагается, что это должно помочь женщинам прийти в себя после такой трагедии.

Певец Александр Маршал провел концерт для десантников в зоне СВО

Концерт для российских десантников, принимающих участие в специальной военной операции, провел российский певец Александр Маршал. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Певец выразил свою поддержку военнослужащим, а также пожелал им победы над врагом.

«Зрители тепло встретили его выступление», — отметили в ведомстве.

Участникам СВО будут списывать проценты по кредитам

Соответствующий закон накануне подписал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Как говорится в публикации, государство должно в ответ возместить банкам половину не полученных процентов в установленном Правительством РФ порядке. Для реализации этой меры из бюджета понадобится дополнительные 5,7 млрд рублей.