Мобилизация: последние новости на сегодня 7 апреля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 апреля 2024, в материале «Рамблера».
Жен погибших бойцов СВО в течение года запретили увольнять работодателям в РФ
Соответствующий закон накануне подписал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что работодателям запрещено увольнять вдов погибших участников СВО в течение года с момента гибели мужа. Предполагается, что это должно помочь женщинам прийти в себя после такой трагедии.
Певец Александр Маршал провел концерт для десантников в зоне СВО
Концерт для российских десантников, принимающих участие в специальной военной операции, провел российский певец Александр Маршал. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Певец выразил свою поддержку военнослужащим, а также пожелал им победы над врагом.
«Зрители тепло встретили его выступление», — отметили в ведомстве.
Участникам СВО будут списывать проценты по кредитам
Соответствующий закон накануне подписал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.
Как говорится в публикации, государство должно в ответ возместить банкам половину не полученных процентов в установленном Правительством РФ порядке. Для реализации этой меры из бюджета понадобится дополнительные 5,7 млрд рублей.