Россия в случае разрастания конфликта на Украине в региональную войну с западными странами одержит победу в этом противостоянии, потому что у Запада не осталось боеприпасов для ведения боевых действий. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Россияне собираются положить этому конец и намерены сделать это на своих условиях. Они не хотят распространения [этого конфликта] <...> на региональный уровень. Однако если мы [Запад] будем на этом настаивать, то они будут сражаться и победят. Чем мы будем воевать, где наши боеприпасы? Их больше нет", - сказал он в интервью YouTube-каналу London Real.

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По словам Макгрегора, у западных стран "уйдут годы чтобы восполнить запасы" боеприпасов, которые они направили киевским властям, вместе с тем, добавил экс-советник, российские заводы "работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю".

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бредом разговоры о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, а также указал на бесперспективные попытки Запада превратить Россию в "нужное им зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно".