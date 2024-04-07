В Минобороны Британии ответили на вопрос о готовности к возможной войне

Великобритания не готова к военному конфликту с другой страной, некоторые министры, вероятно, даже не знают, где находится бункер. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph, передает РИА Новости.

Хиппи не считает, что мир сегодня в шаге от третьей мировой войны, однако согласен с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом в том, что они находятся в предвоенном периоде.

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Он рассказал, что еще на должности министра вооруженных сил Великобритании встречался с министром гражданской обороны Швеции, который рассказал, что в его стране людям выдают брошюры, в которых объясняется порядок действий во время войны. В тексте указаны даже необходимые запасы провизии, которые у людей должны присутствовать на всякий случай.

«Он дал мне копию этой брошюры, и впоследствии я держал ее на своем столе. Она служит суровым напоминанием о том, что война — это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем», — указал Хиппи.

Он считает, что для подготовки к войне требуется много времени, так как, вероятно, в некоторых частях правительства Великобритании о ней не думали десятки лет. Хиппи также указал, что у британских министров на случай военных действий есть «рабочий стол и кровать в бункере».