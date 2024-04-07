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Немецкий политолог Варвик: НАТО стал стороной конфликта в политическом смысле

Отправка западных войск на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта, сегодня блок уже является воющей стороной в конфликте, как минимум в политическом смысле.

Немецкий политолог: НАТО стал стороной конфликта в политическом смысле
© РИА Новости

Об этом заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

По его словам, если происходит обучение находящихся в военных действиях солдат дружественной страны, если им оказывается помощь с выбором и захватом целей, разведкой с целью нападения на противника, «это фактически означает участие в конфликте».

При этом политолог подчеркнул, что необходимо избежать подобного сценария, чтобы не допустить эскалации.

«Мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке — и продолжать в том же духе не следует», — отметил Варвик.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Также депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что миссия НАТО обернётся для Украины утратой территорий.

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