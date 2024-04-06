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В Госдуме высказались о французских солдатах на Украине

Французские солдаты получат на Украине статус иностранных наемников и будут для Вооруженных сил (ВС) РФ вне закона, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

В Госдуме высказались о французских солдатах на Украине
© globallookpress.com

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский испытывает острую нехватку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лояльных ему солдат Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще — Белик назвал это загадкой года. По его мнению, все может ограничиться только словами.

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«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», — высказался он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут привести в состояние готовности для отправки на Украину в апреле.

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