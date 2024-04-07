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Британия заявила о нападении на судно в Красном море

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey заявили о нападении на судно в Красном море вблизи города Ходейда в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

Британия заявила о нападении на судно в Красном море
© Lenta.ru

Экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов

По данным центра, капитан сообщил о двух ракетах, замеченных вблизи судна. Одну из них перехватили силы коалиции стран по обеспечению свободы навигации, вторая упала в воду рядом с кораблем.

«Судно не получило повреждений, его экипаж не пострадал. Оно продолжает следовать в порт назначения», — уточнили в UKMTO, порекомендовав кораблям в Красном море соблюдать осторожность и сообщать о подозрительных происшествиях.

Ранее в США признали, что «безупречная» миссия по защите Красного моря от атак хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на корабли не работает. Об этом писало агентство Bloomberg.

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