Украинский омбудсмен обратился к Сырскому

Командиры ВСУ отправляют призывников на фронт без обучения, из-за чего они быстро гибнут. Такое признание сделал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Суспильные новости».

В интервью Лубинец заявил, что «действительно, есть позорные случаи», когда граждан мобилизовали, а через несколько дней они оказались на передовой и погибли. При этом, по его словам, нет ни одного начальника и командира, который бы понес за это наказание.

Лубинец считает, что главнокомандующий Сырский должен обеспечить минимальную трехмесячную подготовку для украинцев, которых с улицы забрали в армию. Кроме того, виновные в гибели необученных новобранцев должны понести уголовное наказание.

На Украине запрещен выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. Накануне сообщалось, что украинцев, которым исполнилось 25 лет, начали вызывать в военкоматы для медосмотра и оформления документов.