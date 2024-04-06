Стало известно о том, что США готовятся к «значительной» атаке Ирана

США готовятся к «значительному» нападению со стороны Ирана, израильские или американские объекты на Ближнем Востоке могут подвергнутся атаке иранских сил «на следующей неделе» в ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«США находятся в состоянии повышенной боевой готовности и активно готовятся к «значительному» нападению, которое может произойти уже на следующей неделе, когда Иран нанесет удар по израильским или американским объектам в регионе», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что высокопоставленные официальные лица США в настоящее время считают, что нападение Ирана «неизбежно». В этой связи правительства Израиля и Соединенных Штатов «яростно работают» над тем, чтобы «занять позицию заранее». Ожидается, что нападение Ирана может «развернуться по-разному», сообщает телеканал, ссылаясь на источники в администрации президента США Джо Байдена.

NYT: США и Израиль привели войска в состояние повышенной готовности

До этого заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди призвал США «держаться подальше», пока Иран готовит ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске.