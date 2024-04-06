Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на фронте становится все сложнее для Киева. Он перечислил самые напряженные участки в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский.
По его словам, «напряженная обстановка» также на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.
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