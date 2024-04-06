Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на фронте становится все сложнее для Киева. Он перечислил самые напряженные участки в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский.

По его словам, «напряженная обстановка» также на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Ранее иностранный наемник ВСУ рассказал украинскому изданию, что линия фронта «сыпется со всех сторон».