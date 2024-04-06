$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на фронте становится все сложнее для Киева. Он перечислил самые напряженные участки в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

«Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский.

По его словам, «напряженная обстановка» также на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Ранее иностранный наемник ВСУ рассказал украинскому изданию, что линия фронта «сыпется со всех сторон».

Военные новости
Видео
Александр Сырский
Минобороны России
Москва
Орловка
Бердичев
Новопавловск
Украина
СВО
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости