В Могилевской области задержан агент ГРУ с позывным "Блэйд"

Агент украинских спецслужб задержан в Могилевской области сотрудниками Комитета государственной безопасности, сообщает 6 апреля БЕЛТА, ссылаясь на информацию телеканала "Беларусь 4".

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Речь идет о гражданине РБ Павле Чуркине с позывным "Блэйд", который по собственной инициативе установил связь с главным управления разведки Украины.

При задержании он признался, что по заданию украинских спецслужб снимал расположение оперативно-тактического комплекса "Искандер", а в дальнейшем предатель планировал передать эти кадры украинской стороне и получить коридор для перехода в соседнюю страну.

Кроме того, задержанный был осужден за оскорбление президента Беларуси, уточняют новостные порталы.