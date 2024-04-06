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Глава Пентагона обсудил с Украиной недавние атаки со стороны России

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Александр Сырский в пятницу провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Глава Пентагона обсудил с Украиной недавние атаки со стороны России
© Газета.Ru

По словам Сырского, украинская сторона подробно проинформировала министра обороны США о текущей ситуации и недавних атаках России на города Украины и гражданскую инфраструктуру. Кроме того, обсуждали среднесрочные и неотложные потребности страны, в том числе увеличение систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет.

Как отмечает «Страна», в сообщении Пентагона не говорится о том, что Остин беседовал с Сырским — в нем упомянут только Умеров.

В конце марта министр обороны США признал успехи армии России на Украине. По словам Остина, Украина и ее союзники столкнулись с проблемами, которые «ставят на карту выживание» страны.

Bloomberg: удары ВСУ по российским НПЗ наносят ущерб США

4 апреля обозреватель американского журнала The American Conservative Джуд Руссо высказывал мнение, что, если США предоставят Украине кредиты, ей придется выплачивать эти займы как военные контрибуции.

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