Зеленский заявил о желании увидеть на Украине западные войска

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может публично просить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется. Об этом пишет РИА Новости.

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Как отметил политик, он не может быть инициатором отправки военных на Украину.

Зеленский оценил ситуацию на поле боя

«Если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощьдругих стран», — объяснил он.

По мнению Зеленского, жители западных стран будут давить на глав государств, это также вызовет проблемы с поставками оружия.

Глава государства добавил, что многие иностранцы на добровольной основе служат на стороне Украины.

«Киев никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт», — признал он желание увидеть западные войска в стране.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО).