Мобилизация: последние новости на сегодня 6 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Военнослужащим - участникам СВО вручили госнаграды и жилищные документы

В реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя им. А.А. Вишневского прошло награждение участников специальной военной операции, сообщает «Министерство обороны».

Им вручили государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания.

Отличившимся военнослужащим вручено 35 государственных наград, в числе которых 16 орденов Мужества, Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, семь медалей «За храбрость» II степени, медаль Суворова и 10 медалей «За отвагу».

МО РФ провело телемост для бойцов из зоны СВО и срочников из Челябинской области

Российские военнослужащие пообщались со срочниками, которые проходят службу в Челябинской области, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в режиме видеоконференции из зоны специальной военной операции. Мотострелки рассказали о буднях на фронте, а также о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами.

Также перед участниками телемоста выступили артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, которые исполнили известные песни и музыкальные композиции.

Орловские студенты своими руками сделали иконы для бойцов СВО

В Орловской области председатель регионального совета Леонид Музалевский встретился со студентами реставрационно-строительного техникума, сообщает ria57.ru.

Они передали иконы, которые сделали вручную для участников спецоперации. Речь идет о нескольких десятках деревянных икон с образом Спаса Нерукотворного. На оборотной стороне – слова поддержки.

Иконки в составе очередного гуманитарного груза в ближайшее время доставят на передовую.