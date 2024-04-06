Спецоперация на Украине 6 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 апреля 2024 года.

Минобороны России заявило о срыве ротации сил ВСУ на северодонецком направлении

Экипажи российских Су-25 ударом сорвали ротацию подразделений противника и уничтожили спецтехнику и живую силу, сообщает ТАСС.

Это произошло на северодонецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Пуск ракет производился с кабрирования.

После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

МО РФ сообщило об уничтожении с начала года 5 тыс. взрывоопасных предметов под Мариуполем

Российские войска с начала 2024 года уничтожили более 5 тысяч неразорвавшихся боеприпасов под Мариуполем, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Речь идет о неразорвавшихся боеприпасах, артиллерийских снарядах, несработавших выстрелах от гранатометов, снарядах для РСЗО, противотанковых минах.

Также бойцы с готовностью выполняют и просветительскую работу — рассказывают школьникам о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

МО РФ заявило, что морпехи Черноморского флота при помощи БПЛА уничтожили лодку ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота уничтожил лодку противника, сообщает ТАСС.

Операторы беспилотников выявили плавсредство на правом берегу Днепра. FPV-дрон попал в лодку Вооруженных сил Украины, пытавшуюся форсировать реку.

Подразделения БПЛА ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на херсонском направлении.