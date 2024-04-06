Посол РФ заявил о возможной отправке Финляндией войск на Украину

Посол: Финляндия может в будущем отправить войска на Украину
Финляндия в будущем может принять решение об отправке своих военных на Украину, Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в этом вопросе.
Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Сейчас, как отметил дипломат, Хельсинки пока не планирует направлять своих солдат на Украину.
«Вместе с тем, позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен, которая считает, что эту тему следует «поддерживать на плаву» и в будущем все возможно», — подчеркнул посол.
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Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия определённо примкнула к «партии войны» Запада против России.
Также, по его словам, возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно.