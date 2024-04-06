Картаполов: в весенний призыв может прийти сразу две повестки

Россияне, которым предстоит отправиться на военную службу, в весенний призыв 1 апреля-15 июля могут получить сразу две повестки — бумажную и электронную. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

«Ничего страшного в этом нет», — указал парламентарий.

По словам Картаполова, бумажная и электронная повестки одинаковые, в них содержатся одни и те же данные. Тем не менее, в военкомат стоит идти по бумажной повестке.

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Ранее Картаполов рассказал, что рассылка электронных повесток в весенний призыв будет тестовой, чтобы проверить работу механизма.