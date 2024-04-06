Стало известно, когда на вооружение ВС России поступит танк «Армата»

Принятие перспективного танка Т-14 "Армата" на вооружение в случае успешного завершения государственных и войсковых испытаний ожидается до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Армата" в настоящее время проходит государственные и войсковые испытания, в случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года", - сказал первый собеседник агентства.

Второй источник ТАСС подтвердил эту информацию, добавив, что в ходе испытаний "особое внимание уделяется работоспособности тех систем и механизмов, которые ранее вызывали нарекания со стороны заказчика".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Россия покажет миру новое оружие в 2024 году

Танк Т-14 "Армата" - российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Разработчик - Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения, производитель - "Уралвагонзавод". Первоначально в танке использовался двигатель А-85-3А мощностью 1500 л. с. Как и его предшественники, Т-14 имеет возможность запуска ракет через ствол пушки. Т-14 производится с 2021 года.