NYT: ВС США и Израиля переведены в состояние повышенной готовности

Соединенные Штаты и Израиль привели свои Вооружённые силы в состояние повышенной готовности, сообщает The New York Times.

Это произошло на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.

Кроме того, Израиль отменил увольнения из расположения для боевых частей и призвал часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны, а также заблокировал сигналы GPS.

Ранее сообщалось, что Иран готовит удар возмездия беспилотниками и ракетами по объектам Израиля за убийство старших командиров и других офицеров элитного подразделения «Кудс». Это усилило страх перед открытой войной.

«Наши храбрые люди накажут сионистский режим», — заявил генерал Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ирана.

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

«Мы предупреждаем, что ни одно действие какого-либо врага против нашей священной системы не останется без ответа, и искусство иранской нации состоит в том, чтобы сломить мощь империй», — указал он.

В результате авиаудара Израиля по зданию, которое было частью комплекса иранского посольства в Дамаске, погибли три генерала и четыре других офицера сил «Кудс». Эти силы, подразделение Революционной гвардии, проводят военные и разведывательные операции за пределами Ирана, часто тесно сотрудничая с союзниками, выступающими против Израиля и США, включая Сирию, Хезболлу в Ливане и ХАМАС.

По данным иранских СМИ, за последние несколько месяцев Израиль убил, по меньшей мере, 18 членов Сил «Кудс», среди них четыре старших командира, которые были ветеранами войн на Ближнем Востоке.

Представитель израильского министерства обороны заявил, что аналитики пришли к выводу: Иран сам будет атаковать, а не действовать через Хезболлу, своего ближайшего боевого союзника, который с начала войны ведет регулярные перестрелки с израильскими силами.