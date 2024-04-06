Посол РФ предупредил об ответе России на появление ядерных сил в Финляндии

Посол РФ: появление ядерных сил на территории Финляндии не останется без ответа России
Россия определенно ответит в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Разумеется, мы не сможем не реагировать на возможные решения финского правительства в данной сфере. Конкретные шаги будут вырабатываться в зависимости от реальных угроз, которые эти действия будут нести для нашей безопасности. Рассчитываем, однако, что разум все-таки возобладает, - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления ядерного оружия НАТО на финской территории. - Финны не могут не осознавать, что без ответа российской стороны столь серьезный провокационный шаг не останется".
Он пояснил, что весной 2025 года власти Финляндии предполагают начать рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о ядерной энергии, "в первую очередь в интересах национальной гражданской энергетики, в частности, для строительства мини-АЭС".
"В этой связи здесь развернулась дискуссия о возможности отмены содержащейся в нем нормы, запрещающей ввоз ядерного оружия в страну. В нынешних условиях натовского угара местные атлантисты заявляют, что ничто не должно стоять на пути любых возможных операций блока, если они будут сочтены целесообразными, и поэтому, мол, соответствующее положение закона необходимо пересмотреть", - отметил Кузнецов.
Он добавил, что к концу осени нынешнего года правительство Финляндии планирует определиться, будет ли в готовящийся законопроект включено предложение отменить или скорректировать норму относительно атомного оружия.
"Сам же документ предполагается далее рассматривать еще достаточно длительное время", - сказал посол."В финском обществе, судя по опросам, идеи появления на территории страны иностранных ядерных сил не вызывают столь уж единодушного одобрения. Возможное размещение ядерного оружия на финской территории сегодня поддерживает лишь 20%, а его транзит через Финляндию - порядка 40% населения", - заключил российский дипломат.