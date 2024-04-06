Посол РФ предупредил об ответе России на появление ядерных сил в Финляндии

Россия определенно ответит в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

"Разумеется, мы не сможем не реагировать на возможные решения финского правительства в данной сфере. Конкретные шаги будут вырабатываться в зависимости от реальных угроз, которые эти действия будут нести для нашей безопасности. Рассчитываем, однако, что разум все-таки возобладает, - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о возможности появления ядерного оружия НАТО на финской территории. - Финны не могут не осознавать, что без ответа российской стороны столь серьезный провокационный шаг не останется".

Он пояснил, что весной 2025 года власти Финляндии предполагают начать рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон о ядерной энергии, "в первую очередь в интересах национальной гражданской энергетики, в частности, для строительства мини-АЭС".

"В этой связи здесь развернулась дискуссия о возможности отмены содержащейся в нем нормы, запрещающей ввоз ядерного оружия в страну. В нынешних условиях натовского угара местные атлантисты заявляют, что ничто не должно стоять на пути любых возможных операций блока, если они будут сочтены целесообразными, и поэтому, мол, соответствующее положение закона необходимо пересмотреть", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что к концу осени нынешнего года правительство Финляндии планирует определиться, будет ли в готовящийся законопроект включено предложение отменить или скорректировать норму относительно атомного оружия.