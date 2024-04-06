NYT: США и Израиль привели войска в состояние повышенной готовности

Власти США и Израиля привели свои вооруженные силы (ВС) на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности в ожидании возможных ответных ударов Ирана после атаки на его консульство в Дамаске 1 апреля. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц.

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По их данным, США и Израиль привели свои ВС в состояние повышенной готовности, готовясь к возможным ответным мерам Ирана. По словам неназванного израильского чиновника, власти отменили отпуска для военных, которые служат в боевых подразделениях, вызвали часть резервистов для несения службы в подразделениях ПВО, а также начали глушить сигналы GPS. Два анонимных иранских чиновника подтвердили изданию, что исламская республика привела все свои ВС в состояние полной боевой готовности после того, как было принято решение, что Иран "должен дать прямой ответ на атаку в Дамаске" для дальнейшего сдерживания агрессии со стороны Израиля.

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Газета приводит оценки американских военных аналитиков, согласно которым удар вероятнее всего придется по Израилю, чем по американским войскам в регионе. Отмечается, что израильские эксперты разделяют их мнение и рассчитывают на прямой ответ от Тегерана, не ожидая привлечения бойцов ливанской шиитской организации "Хезболлах", которые ведут регулярные перестрелки с израильскими военными с 7 октября 2023 года.