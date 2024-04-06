СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове

В Харькове произошли два взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В городе объявлена воздушная тревога.

В Киеве озвучили позицию США и Германии по приглашению Украины в НАТО

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях объявлена тревога о нападении с воздуха.

Это касается и Херсона, а также частично Запорожской области и ДНР.