СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове
В Харькове произошли два взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».
В городе объявлена воздушная тревога.
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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях объявлена тревога о нападении с воздуха.
Это касается и Херсона, а также частично Запорожской области и ДНР.
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