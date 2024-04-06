Украина прокомментировала удар по военному объекту в Приднестровье

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что Киев не причастен к новому удару беспилотника по воинской части в непризнанном Приднестровье.
В комментарии украинскому изданию "Общественное. Новости" Юсов сказал, что Киев не причастен к этим событиям и "не тратил бы ценные дроны на подобные провокации".
По его словам, ситуация в регионе "отслеживается и находится под контролем".
В пятницу министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Минобороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. В результате были нанесены незначительные повреждения радиолокационной станции, жертв нет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Дрон-камикадзе атаковал РЛС в воинской части в Приднестровье
В марте беспилотником был поражен транспортный вертолет Ми-8МТ приднестровских вооруженных сил на военном аэродроме севернее Тирасполя, рядом с границей с Украиной.
МИД Приднестровья назвал атаку терактом и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом - ОБСЕ, России и Украине. К расследованию было предложено подключиться властям Молдавии, но приглашение не было принято.