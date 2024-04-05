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Российские танки начали серийно получать антидроновые системы РЭБ

Российские танки начали серийно получать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), необходимые для противодействия дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на публикацию издаваемого «Уралвагонзаводом» журнала пишет РИА Новости.

Российские танки начали серийно получать антидроновые системы РЭБ
© ТАСС
«Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — говорится в материале.

В марте агентство сообщило, что Научно-промышленное объединение «Кайсант» создало станцию подавления FPV-дронов купольного типа К-1000, которую можно устанавливать на автомобили, танки и БМП.

В октябре 2023 года РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода ВС РФ с позывным Сова сообщили, что на российских танках появились новые системы РЭБ, которые не подпускают FPV-дроны Вооруженных сил Украины ближе чем на 10 метров.

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