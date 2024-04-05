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Румыния проведет учения НАТО в Черном море

Румыния проведет международные учения Североатлантического альянса НАТО «Морской щит 24» в Черном море и дельте Дуная. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте министерства обороны страны.

Румыния проведет учения НАТО в Черном море
© Lenta.ru
«Румынские военно-морские силы организуют с 8 по 21 апреля многонациональные учения "Морской щит 24", в которых примут участие 12 государств-союзников и партнеров», — говорится в заявлении.

В Минобороны Румынии отметили, что в учениях примут участие более 2200 военнослужащих и 135 технических средств. Уточняется, что солдаты отработают задачи по морскому и речному контролю, поиску на суше и на море, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, и обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры.

Бухарест заявил, что в многонациональных учениях будут участвовать Болгария, Франция, Грузия, Греция, Италия, Великобритания, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, Турция и США.

Ранее жители Норвегии пожаловались на ущерб, нанесенный военнослужащими и техникой НАТО в ходе проводившихся в стране учений. Сообщается, что сумма ущерба составила около 750 тысяч долларов.

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