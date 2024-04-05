Погибший командующий КСИР разрабатывал в Сирии «Потоп Аль-Аксы»

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, который погиб при ударе Израиля по консульству Ирана, принимал участие в разработке и реализации операции «Потоп Аль-Аксы», заявила одна из группировок иранских консерваторов.

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Сообщается, что Захеди участвовал в формировании и укреплении фронта сопротивления Палестины, а также в разработке и реализации операции «Потоп Аль-Аксы», которую ведет военное крыло палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала и пять офицеров КСИР.