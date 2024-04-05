Модернизированные «Акации» и «Мста-С» поставили в войска

Госкорпорация «Ростех» поставила Вооруженным силам России новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Об этом сообщили в госкорпорации.

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Отмечается, что САУ прошли комплексную модернизацию в рамках гособоронзаказа. Усовершенствованная «Мста-С» получила цифровую автоматизированную систему управления наведением и огнем. Это оборудование позволяет включить установку в разведывательно-ударный контур, который дает возможность оперативно поразить цель после ее обнаружения при помощи дрона или других средств.

Переданные военным «Акации» базируются на легкобронированном гусеничном шасси. В сообщении подчеркнули, что мобильность и проходимость САУ позволяют ей выполнять задачи в районах с мягким грунтом, где тяжелые и колесные машины могут застрять и стать легкой добычей для противника.

«Орудие [2С19М1] обладает высокой скорострельностью — до восьми выстрелов в минуту. Кроме того, машина оборудована современными системами управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы. Например, снаряды "Краснополь", которые уже зарекомендовали себя в СВО. Также в войска направлены самоходные гаубицы 2С3М "Акация". Машины модернизированы в рамках государственного оборонного заказа», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, слова которого приводят в сообщении.

В январе Минобороны России сообщило, что предприятие «Уралтрансмаш», выпускающее установки «Акация», «Мста», «Тюльпан» и «Гиацинт», в шесть раз нарастило объем выпуска самоходных артиллерийских установок по сравнению с 2022 годом.