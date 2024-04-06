Рогов заявил об ударах России по заводу и конструкторскому бюро на Украине

Рогов сообщил об ударах ВС России в Запорожской области
ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Повреждены ремонтные цеха с военной техникой нацистов. Удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс», задействованным вместе с «Мотор сич» в производстве и ремонте военной техники бандеровцев», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, в населённом пункте Разумовка в пригороде Запорожья было накрыто сосредоточение боевиков ВСУ, рассказал он.
Ранее Рогов сообщил, что российские военные сорвали ротацию украинской армии севернее села Работино и в районе Малой Токмачки.