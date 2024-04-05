ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории Запорожской АЭС

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщается в Telegram станции.

«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что результате прилётов, повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о реальной опасности из-за ситуации на ЗАЭС.