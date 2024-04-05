ВС РФ за неделю уничтожили три украинских штурмовика Су-25

В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю уничтожили ряд самолётов ВСУ.

© Соцсети

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим авиацией и силами ПВО были уничтожены два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб HAMMER и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган», а также 1119 беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников под Харьковом.