«Они не могут справиться с РФ»: почему агрессивная политика НАТО грозит деградацией ЕС

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика Североатлантического альянса (НАТО) по отношению к России может привести к полной военно-политической деградации Европы. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему это может произойти и можно ли изменить ситуацию.

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США считают это глупостью

По его словам, европейские страны обсуждают создание европейской армии и единого промышленного комплекса. На эти нужды планируют выделять огромные денежные средства.

— Некоторые выступают за, а другие против этой инициативы — например, американцы считают это глупостью. Также планируют создать единый европейский промышленный комплекс, потому что оборонную промышленность Европы нужно немедленно оживить, вкладывать в эту сферу большие деньги, чтобы она развивалась интенсивно и могла обеспечивать страны вооружением. Но непонятно, есть ли у них на это средства и кадры, — сказал он.

Политолог отметил, что также они планируют увеличить расходы на оборону Европы.

— Они хотят прийти к двум процентам от ВВП у всех европейских стран для этих нужд. К этому рубежу подошло больше государств, и они хотят увеличить этот показатель по примеру Польши, у которой 4,5 процента ВВП уходит на военную промышленность, — сообщил Светов.

Сделали выводы за два года СВО

Эксперт подчеркнул, что эти шаги могут негативно отразиться на развитии европейских стран. Кроме того, непонятно, насколько они будут успешными. Главная цель Европы — стать независимой от НАТО в военной сфере. К этому решению привели выводы за два года специальной-военной операции на Украине.

— Непонятно, дадут ли эти шаги результаты и как они отразятся на экономике европейских стран. Европейский союз утверждал, что у них единство в НАТО. Но сейчас обсуждается вопрос о том, как эти структуры перестроить. Европа хочет прийти к тому, что сможет защищаться без опор на США. Они представляли из себя монолитный блок — самый сильный в мире военный политический союз, который может расправиться с любым противником. Но два года СВО показали, что это совершенно не так. Они не могут справиться с одной страной — Россией. Их новые попытки улучшить ситуацию могут привести к полной военно-политической деградации Европы, — считает собеседник «ВМ».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что заявления от имени стран — членов НАТО о возможности отправки на Украину своих войск существенно приближают риск начала третьей мировой войны.