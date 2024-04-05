Гагин: Люди в панике бегут из Харькова из-за возможной подготовки ВСУ к боям

Вооруженные силы Украины, вероятно, готовятся к боевым действиям в Харькове, мирное население покидает город в панике. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

Гагин уточнил, что "отмечается некоторая миграция гражданского населения из самого Харькова". По его словам, в Харьковской области царят панические настроения. "По всей видимости противник готовит город к каким-то боевым действиям", - считает советник главы ДНР.

Гагин также отметил, что значительная часть населения региона "ожидает освобождения от нацистского режима Зеленского".

Ранее 5 апреля советник главы ДНР проинформировал, что, по сообщению местных жителей, в Харьков прибыли представители националистического батальона "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ). Гагин считает, что основной целью присутствия "азовцев" в Харькове является проведение карательных мероприятий и борьба с пророссийски настроенными жителями. Бойцы имеют практически "лицензию на убийство", что позволяет им абсолютно любые безнаказанные действия, добавил советник главы ДНР.

О прибытии националистических формирований в Харьков также сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он заявил о переброске в Николаев нацбатов ВСУ "Медведи SS" и "Тавр". По его словам, точное место размещения националистов пока не установлено. Однако, отметил Лебедев, вероятнее всего, боевики заняли квартиры в городе.