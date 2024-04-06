Сальдо сообщил о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разведывательный коптер ВС России снял момент расстрела украинскими военными сослуживцев.
«Наш разведывательный коптер снял видео, как двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев», — написал он в Telegram-канале.
Как ранее писала газета The New York Times, украинские офицеры жалуются, что солдаты старые и больные, не хотят воевать.