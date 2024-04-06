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Сальдо сообщил о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разведывательный коптер ВС России снял момент расстрела украинскими военными сослуживцев.

Сальдо сообщил о расстреле украинскими военными своих сослуживцев
© RT на русском
«Наш разведывательный коптер снял видео, как двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев», — написал он в Telegram-канале.

Как ранее писала газета The New York Times, украинские офицеры жалуются, что солдаты старые и больные, не хотят воевать.

Военные новости
Владимир Сальдо
Борис Рожин
Херсон
Украина