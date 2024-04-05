В Николаев перебросили военных нацбатальонов "Медведи SS" и "Тавр" ВСУ

Военнослужащие националистических батальонов "Медведи SS" и "Тавр" Вооруженных сил Украины переброшены в Николаев. Как сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, вероятно, они расселяются в квартирах.

"Много появилось военных из штурмового батальона "Тавр" и даже из "Медведей SS" (штурмовое подразделение, созданное запрещенным в РФ "Правым сектором" - прим. ТАСС)", - сказал Лебедев.

Он добавил, что на данный момент точное место жительства данных военнослужащих не установлено.