В России нарастят выпуск военно-транспортных самолетов

Госкорпорация «Ростех» нарастит выпуск военно-транспортных самолетов в 2024 году для нужд Министерства обороны (МО) России. Об этом первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков сообщил ТАСС.

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«В этом году мы планируем дальнейшее наращивание выпуска самолетов военно-транспортной и оперативно-тактической авиации в соответствии с потребностями Минобороны России», — сказал он.

Военно-транспортная авиация (ВТА) предназначена для перевозки различных грузов и личного состава. ВТА Вооруженных сил России использует различные модификации самолетов Ил-76, Ан-124 и Ан-12.

В марте министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ремонт и модернизация тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 позволят продлить срок их эксплуатации до 45 лет.

В декабре гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал, что в 2023 году Минобороны России получило шесть самолетов Ил-76.