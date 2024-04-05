В России превратили пулемет ДШК в современное оружие

Компания «Лаборатория ППШ» показала оснащенный современным прицельным комплексом крупнокалиберный пулемет ДШК, который превратили в оружие для борьбы с безэкипажными катерами (БЭК). Фотография изделия опубликована в Telegram-канале компании.

«Не в наших правилах показывать результат частично, но все-таки хочется похвастаться: прицельный комплекс на основе тепловизионного прицела "Легат" для крупнокалиберных корабельных пулеметов, чтобы успешно уничтожать БЭКи врага», — говорится в сообщении.

Пулемет с тепловизионным прицелом для борьбы с морскими дронами установили на станок. Помимо «Легата», на специальном кронштейне находится планшет, демонстрирующий изображение с прицела.

Базовую версию ДШК приняли на вооружение в 1939 году. Пулемет весом 33,5 килограмма использует патроны калибра 12,7 на 108 миллиметров. Скорострельность ДШК составляет 600-1200 выстрелов в минуту.

В марте глава общероссийского Движения поддержки флота капитан первого ранга Владимир Мальцев сообщил, что для защиты от БЭК корабли необходимо оснащать дополнительными боевыми площадками с пулеметами и скорострельными малокалиберными пушками.