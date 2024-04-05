Мобилизация: последние новости на сегодня 5 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Из Иркутска в зону СВО направили более 8 тонн гуманитарной помощи

Более 8 тонн гуманитарной помощи, включая вещи, инструменты и предметы личной гигиены, отправили в зону специальной военной операции из Иркутска. Об этом пишет RuNews.ru.

Специалисты городской администрации активно координировали сбор помощи и помогли организовать ее доставку. Груз будет направлен сперва в Ростов-на-Дону, а затем — в зону СВО. Все посылки собраны с учетом пожеланий солдат, поэтому там есть белье, обувь, предметы гигиены, спальные мешки, одеяла, подушки, фонари, блиндажные свечи, инструменты и так далее.

На Кубани и на Дону до миллиона увеличили выплату участникам СВО

Региональную выплату участникам специальной военной операции увеличили на Кубани в два раза — с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Соответствующее постановление накануне подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Это очередной шаг поддержки наших ребят, которые будут защищать интересы страны на передовой. Забота о них - наш первостепенный долг», — отметил он.

В Подмосковье расширили меры поддержки участникам СВО

В Подмосковье приняли законопроекты, касающиеся квотирования рабочих мест для российских солдат и расширения льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации. Об этом пишет «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Найти подходящую работу после возвращения из зоны СВО – один из серьезных вызовов, не всем удается быстро решить этот вопрос. <...> Сегодня на заседании Мособлдумы принят закон, который будет мотивировать работодателей в Подмосковье принимать на работу ветеранов боевых действий», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как говорится в заявлении, для работодателей, на которых работают более 100 человек, будет действовать квота на прием ветеранов. Она будет составлять 1% от среднесписочной численности работников.