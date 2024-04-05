Более 40 БПЛА уничтожено силами ПВО в Ростовской области

По предварительным данным, более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция.

По словам главы региона, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Морозовском районе Ростовской области силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА.