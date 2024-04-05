Более 40 БПЛА уничтожено силами ПВО в Ростовской области

Более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области
По предварительным данным, более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция.
По словам главы региона, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Морозовском районе Ростовской области силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА.