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Более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области

По предварительным данным, более 40 целей уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.

Более 40 БПЛА уничтожено силами ПВО в Ростовской области
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки была повреждена электроподстанция.

По словам главы региона, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Морозовском районе Ростовской области силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА.

Военные новости
Василий Голубев
Ростовская Область
Морозовск