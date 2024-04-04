В Молдавии нашли дрон "Герань-2"

Обломки беспилотника обнаружены в Молдавии на территории приграничного района с Одесской областью Украины. Об этом сообщается на сайте Пограничной полиции Молдавии.

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"Фрагменты дрона "Герань-2" обнаружены в 500 м от границы недалеко от села Этулия Вулканештского района", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что на место уже прибыли представители полиции, саперы, которые ограничили доступ людей.

Ранее в приграничных с Украиной районах неоднократно обнаруживали обломки беспилотников и зенитных ракет системы С-300. После одного из подобных инцидентов послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест, несмотря на то что по результатам экспертизы было установлено, что ракета была выпущена украинскими военными.