В КГБ Белоруссии заявили о раскрытой схеме запуска украинских дронов

Белорусский телеканал ОНТ рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербует белорусов и обещает им деньги за запуск украинских дронов с территории Смоленской области. Схему раскрыл КГБ Белоруссии.

Как утверждают в КГБ, за деньги белорусам предлагают отправиться в Смоленскую область, забрать спрятанные там дроны и запустить их в указанной точке.

«Украинские спецслужбы продолжают накачивать Беларусь взрывчаткой, а для исполнения своих «черных дел» вербуют белорусов. Комитет госбезопасности провел сразу несколько спецопераций и пресек деятельность агентов», - отмечается в сообщении телеканала.

ОНТ опубликовал видео допроса задержанного Евгения Грука, давшего признательные показания и раскрывшего украинские схемы.

В фильме ОНТ рассказали, что в течение двух лет Грук сообщал своим украинским контактам о дислокации военных. По словам Грука, также ему предлагали отправиться в Москву и Санкт-Петербург, «посмотреть какую-то местность и куда-то отослать фотографии».

«На территорию Смоленска надо было заехать. Приехать туда, в указанном месте установить там где-то захороненный беспилотник. Его достать, потом завести его в другое место, поставить вверх», - рассказал Грук.

По данным КГБ, заплатить за это обещали от двух с половиной до трех тысяч долларов (230-275 тысяч рублей).

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Замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек ранее заявил, что у спецслужбы есть информация о подготовке Западом боевиков для вторжения в страну.

Бычек подчеркивал, что подготовка боевиков ведется спецслужбами и вооруженными формированиями - в Польше это спецназ «Гром», в Литве - «Союз стрелков Литвы», на Украине - СБУ и подразделения военной разведки.