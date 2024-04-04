Стало известно, будет ли Польша участвовать в боях на Украине

Польша не рассматривает возможность своего непосредственного участия в военных действиях на территории Украины. Неизменность этой позиции подтвердил на пресс-конференции в Гливице премьер-министр Дональд Туск.

"На данный момент я могу повторить то, что сказал [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, что говорил другим лидерам, президенту [США Джо] Байдену. Польша не предвидит [своего] непосредственного участия в войне на территории Украины", - цитирует премьера агентство РАР.

Туск посетил город Гливице на юго-западе Польши в рамках встреч с избирателями перед выборами в местные органы власти 7 апреля.