Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», - говорится в сводке ведомства. ТАСС

Вместе с этим российскими войска было уничтожено 196 украинских беспилотников и перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. RT на русском