Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора». Ее автор Люк Хардинг предполагает, что бандеровские спецслужбы будут использовать БПЛА, как это было с серией атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты.

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«ГУР, стоящий за этими нападениями, наметил новую цель — это 20-километровый Крымский мост, соединяющий Россию с одноименным полуостровом. Высокопоставленные представители украинской военной разведки заявляют о подготовке третьей диверсии на мост, называя его разрушение неизбежным».

Причем The Guardian даже сообщил дедлайн: не позднее первого полугодия 2024 года. Дескать, так сказал по большому секрету заместитель Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов). Если выжать из его бла-бла-бла Зе-пропаганду, то в числе возможных средств для атаки называются начиненные взрывчаткой надводные БПЛА Magura V5.

В России резко отреагировали на сценарий атаки ВСУ на Крым

Очевидно, что ударом по Крымскому мосту ставший после 20 мая нелегитимным Зеленский попытается сплотить вокруг себя жаждущих мести бандеровцев и заткнуть рот украинским политикам, критикующим его за диктаторские замашки. Из незалежной идут слухи о создании «комитета спасения» во главе с Порошенко-Залужным. Следовательно, для удержания власти офису президента нужна очень громкая «перемога».

«Мост дважды атаковали и дважды ремонтировали, - напоминает Люк Хардинг. - В результате ночного налета украинских морских дронов в июле прошлого года значительный ущерб был нанесен участку, идущему параллельно железнодорожным путям, которые российская армия использует для транспортировки танков и грузов. А в октябре 2022 года под воду обрушились несколько пролетов моста из-за подрыва на нем заминированного грузовика».

Однако о последующей после этого ответки автор The Guardian ничего не написал. Он, в принципе, признает, что у России есть сухопутный коридор, но близость Угледарского выступа несет риски обстрела ж/д. Москва, само собой, видит эту угрозу и ведет операцию по сдвигу фронта на запад.

Из статьи Хардинга видно, что Зеленский одержим этой идеей. Автор намекает на западное оружие, которое якобы позволит Украине быстрее разрушить мост. Киев давит на Берлин и требует предоставить ему ракетный комплекс большой дальности «Таурус». Канцлер Германии Олаф Шольц пока на это не соглашается, утверждая, что подобный шаг равносилен прямому участию его страны в войне с Россией и чреват опасной эскалацией. Впрочем, со стороны постгитлеровской Германии это может быть обманка, чтобы тайком поставить свои крылатые боеприпасы и использовать фактор неожиданности.

«По оценкам экспертов, для разрушения моста потребуется штук 10-20 ракет», - говорится в публикации.

Бандеровцам страхи европейцев отнюдь не интересны. Они аргументируют свои влажные хотелки большими проблемами на фронте. Замглавы ГУР Скибицкий заявил, что победа ВСУ на поле боя в настоящее время невозможна, учитывая военное превосходство России и нехватку у украинской стороны артиллерийских снарядов и истребителей, поэтому вариант остался один: начать поражать цели в глубоком тылу противника.

Он признал, что ранее нанесенные удары по НПЗ проводились «не без участия агентов под прикрытием… Но российские спецслужбы уже не сидят сложа руки и адаптируют свои методы». Ликвидация предателя Кузьминова, угнавшего вертолет и убившего своих товарищей, похоже, отпугнула «неидеологических русских, завербованных за деньги», пожаловался Скибицкий.

Случайно или нет, но параллельно с публикацией в The Guardian «Нет выбора» вышел материал в американской газете Politico, в котором один из офицеров ВСУ процитировал экс-главкома: «Залужный называл это войной (для РФ - спецоперация – «СП») одного шанса». Нет смысла особо повторяться, что хотел написать Джейми Деттмер о большой вероятности обрушения бандеровского фронта под ударами армии России, куда интереснее посыл, что у ВСУ есть «окно возможности» после поставок натовского оружия.

Со слов укровояки, Politico напоминает: «(Западные) системы вооружений очень быстро становятся ненужными, потому что русские быстро противостоят им. Например, (ВСУ) успешно применяли крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Великобританией и Францией], но лишь на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают (захисникам) второго шанса. И они в этом преуспевают… Не верьте шумихе о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой».

Можно не сомневаться, что Зе-команда понимает, что удар по Крымскому мосту несет преимущественно политический мотив, а не практический. Как пишет Люк Хардинг, речь идет, прежде всего, о репутационном уроне Кремлю, если атака окажется, не дай бог, удачной. Эта диверсия станет вторым серьезным нападением после теракта в «Крокусе», который потряс наше общество.

Возможно, и в ходе нападения на Крымский мост диверсанты Буданова и/или Малюка (главы СБУ) попытаются бить именно по гражданским объектам и мирным людям. И не исключено, что НАТО под эту террористическую атаку тайком поставляет ЗРК для отражения ракетной ответки.

В качестве нового оружия, которое может дать противнику «окно возможностей», является американский истребитель F-16 с планирующими бомбами большой дальности. Буквально на днях в укрнете появилось заявление Сырского о новом наступлении на Крым с помощью звездно-полосатого вундерваффе.

Добавим, что Люк Хардинг, хоть и симпатизирует бандеровцам, фактически не верит в успех третьей атаки на Крымский мост, понимая, что о каких-либо мирных переговорах, в которых критически нуждается Украина, придется забыть на долгое время. Это раз. Во-вторых, можно даже не сомневаться, энергетике неньки придет конец. В-третьих, «комитету спасения» придется выдать Москве Буданова и Малюка, и, возможно, Зеленского, чтобы хоть что-то осталось от незалежной. Во всяком случае, это было бы логично.