В Норвегии не исключили отправку войск на Украину

Норвегия в долгосрочной перспективе может направить войска на Украину для обеспечения тыловой поддержки и обучения украинских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде украинской газете Европейская правда.

© Zuma/TACC

"Сейчас мы не планируем отправлять войска [на Украину] <...>. С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", - приводит его слова издание.

При этом у Норвегии "нет никакого желания быть непосредственной стороной" в конфликте, поэтому потенциальная отправка войск ограничится тыловыми и материально-техническими подразделениями, добавил министр.

В четверг политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в авторском материале для портала UnHerd высказал мнение, что Великобритания, Франция, а также страны Северной Европы готовятся к отправке войск поддержки на Украину с целью предотвращения ее "катастрофического поражения".

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции.