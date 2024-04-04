Латвия направит на Украину беспилотники и инструкторов

Латвия в ближайшее время планирует передать Украине первую партию произведенных в стране дронов, а также рассматривает вопрос об отправке вместе с ними своих инструкторов. Об этом заявила латвийский премьер-министр Эвика Силиня, пишет РИА Новости.

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По ее словам, партия беспилотников для Украины стоимостью на 1 миллион евро уже проверена и «украинские коллеги признали, что они хороши в бою».

«Один из моментов, который связан именно с коалицией по дронами, - это то, что у нас есть хорошая возможность и необходимость отправить со своей стороны людей - сейчас, в начале, количество одно, потом может быть больше - которые смогут работать именно с этими дронами, которые Латвия отправит на Украину», - заявила Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что на линии соприкосновения войск сохраняется сложная обстановка. Дефицит боеприпасов, добавил он, может привести к тому, что Вооруженным силам Украины придется сокращать линию фронта.

При этом в ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. А консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак обратил внимание на то, что НАТО придется отправить военнослужащих в помощь украинцам, либо признать «катастрофическое поражение».

В Кремле же предупредили, что отправка странами НАТО войск на Украину потенциально опасна «непосредственным вовлечением в горячий конфликт».