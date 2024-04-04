$92.39-0.1499.43+0.02
Войти в почту

По опыту СВО корабли ВМФ России сделают «невидимыми»

В России на основе опыта специальной военной операции (СВО) ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли Военно-морского флота (ВМФ) России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом со ссылкой на научного руководителя Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерия Половинкина сообщает ТАСС.

По опыту СВО корабли ВМФ России сделают «невидимыми»
© РИА Новости

По его словам, в настоящее время над этим вопросом работают в КГНЦ.

«Наиболее кардинальное решение связано с созданием так называемых метаматериалов, или умных материалов, когда любой сигнал обнаружения — локация, оптика — он огибает объект и уходит дальше, не отражаясь», — уверяет специалист.

Половинкин отметил, что уязвимость объекта определяется физическими полями (магнитным, электрическим и оптическим) надстройки корабля.

В июне 2021 года Половинкин заявил, что примерно 42 проявлений физических свойств субмарин на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении выступают поля следности. Научный руководитель КГНЦ добавил, что в настоящее время обнаружение подлодок по полям следности опережает их защиту.

Военные новости
Валерий Половинкин
Крыловский ГНЦ
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости