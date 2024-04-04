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В российском регионе нашли приземлившийся беспилотник

В Белгородской области в районе села Теплый Колодезь нашли приземлившийся беспилотник. Об этом сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов в Telegram.

В российском регионе нашли приземлившийся беспилотник
© ТАСС

По его словам, летательный аппарат нашли в поле. Дрон изъяли специалисты. Пострадавших и разрушений нет. Были ли беспилотник начинен взрывчаткой, не уточняется.

Ранее, 3 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил четыре взрывных устройства на «Агро-Белогорье» — один из крупнейших агрокомплексов России. В результате пострадал 41-летний сотрудник предприятия. Врачи выявили у мужчины гематомы, контузию и закрытую черепно-мозговую травму.

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В тот же день Украина атаковала село Вязовое Краснояружского района региона. В результате обстрела ВСУ оказались повреждены два частных жилых дома, а также линии электропередачи и газоснабжения. Мирные жители не пострадали.

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