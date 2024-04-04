Вооруженные силы России атаковали в Харькове танковое училище, где находились иностранные инструкторы и западные танки. Об этом РИА Новости сообщили в подполье украинского города. Lenta.ru

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, д. 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сказал собеседник. RT на русском

По предварительным данным, удар нанесен по подстанции, и «в городе пропал свет». Но координатор николаевского подполья уточнил, что «сейчас троллейбусы ходят». News.ru