Rivian подготовила трехмоторные модификации R1T и R1S 2025 модельного года

<p>В мире электромобилей ожидаются значительные нововведения: <strong>Rivian</strong> анонсирует трехмоторные модификации своих флагманских электромобилей <strong>R1T</strong> и <strong>R1S,</strong> запланированные к выпуску в 2025 году. Эта информация стала доступна благодаря обновлению базы данных идентификационных номеров транспортных средств <strong>(VIN),</strong> предоставленной Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-64858-rivian-perekljuchaetsja-na-trehmotornyj-rezhim" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p><p>С начала продаж <strong>Rivian</strong> исследовала различные конфигурации электромоторов, представив варианты с четырьмя двигателями, поставляемыми <strong>Bosch.</strong> В ответ на необходимость уменьшить затраты и устранить проблемы с поставками, компания разработала собственные моторы под названием <strong>«Enduro».</strong> Благодаря более низкой стоимости и улучшенной эффективности, двухмоторные версии <strong>R1T</strong> и <strong>R1S</strong> быстро завоевали популярность среди покупателей. Дебаты относительно преимуществ двух и четырех моторов продолжаются, причем каждый из вариантов предлагает свои плюсы в зависимости от условий эксплуатации.</p><p><strong>Rivian</strong> стремится к упрощению производственного процесса и минимизации зависимости от внешних поставщиков, планируя заменить двигатели <strong>Bosch</strong> на <strong>«Enduro»</strong> в предстоящих моделях 2025 года. Это может вести к постепенному исключению четырехмоторных версий из линейки. Внесение в базу данных <strong>VIN</strong> трехмоторных модификаций под кодом <strong>«C»</strong> предвещает их появление на рынке вместе с существующими четырехмоторными версиями, которые, вероятно, станут менее популярными из-за своей высокой стоимости.</p><p>В будущих сериях <strong>R2</strong> и <strong>R3 Rivian</strong> планирует исключить четырехмоторные опции, предложив самые мощные модели с тремя двигателями, что подтверждает стратегию компании по снижению затрат. Также в базу данных <strong>VIN</strong> добавлены новые комплектации<strong> «P: Premium» </strong>и <strong>«E: Entry»</strong>, предоставляя покупателям больше вариантов выбора и делая начальные версии <strong>R1T</strong> и <strong>R1S</strong> доступнее к 2025 году.</p>