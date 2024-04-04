Эксперт: странам НАТО придется отправить войска на Украину

Великобритания, Франция, а также страны Северной Европы ведут подготовку к отправке войск на Украину, иначе НАТО придется признать «катастрофическое поражение». Такое мнение в своей статье для портала UnHerd высказал консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак.

По словам эксперта, российская армия уже превосходит украинскую по численности, и разрыв с каждым днем становится все больше.

«Странам НАТО вскоре придется отправить солдат на Украину, иначе они вынуждены будут смириться с катастрофическим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже постепенно готовятся к отправке войск - как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала - которые могут оставаться вдали от линии фронта», - уверен Эдвард Люттвак.

Он обратил внимание на то, что военнослужащим западных стран нет необходимости вступать в бой, они могут взять на себя ремонт техники, тем самым позволив украинским коллегам отправиться выполнять боевые задачи.

«Эти солдаты НАТО, возможно, никогда не примут участие в боевых действиях – но они и не обязаны это делать, чтобы помочь Украине», - заметил эксперт.

При этом, по его мнению, решение об отправке придется принимать европейским странам, так как на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня США могут предоставить только около 40 000 человек, которые уже находятся в Европе.

«Если Европа не сможет предоставить достаточное количество войск, Россия одержит победу на поле боя, и даже если дипломатия успешно вмешается, чтобы избежать полного разгрома, российская военная мощь победоносно вернется в Центральную Европу», - констатировал он.

Напомним, что в ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. С аналогичными заявлениями выступили также представители других стран НАТО, в том числе и США.

В Кремле же отметили, что отправка странами НАТО войск на Украину потенциально опасна «непосредственным вовлечением в горячий конфликт».